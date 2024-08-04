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Сметанников Василий Александров

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.06.1893

Дата смерти

01.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1893

Отец: Сметанников (Агафонов) Александр Егоров

Мать: Агафонова Сметанникова Феодосия Алексеева

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители – завода крестьянин Александр Егоров Сметанников и Федосья Алексеева, православные. Восприемники того же завода крестьянин Петр Егоров Сметанников и женка Евфимия Иванова Чернова.
Смерть
01.04.1894 ст.
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Умер Вознесенского завода крестьянина Александра Егорова Сметанникова сын Василий – 10 мес. От кашля.

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