Сметанников Василий Александров
Место рождения
Дата рождения14.06.1893
Дата смерти01.04.1894 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1893
Родители – завода крестьянин Александр Егоров Сметанников и Федосья Алексеева, православные. Восприемники того же завода крестьянин Петр Егоров Сметанников и женка Евфимия Иванова Чернова.
Смерть
01.04.1894 ст.
Умер Вознесенского завода крестьянина Александра Егорова Сметанникова сын Василий – 10 мес. От кашля.