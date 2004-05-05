Рязанцева (Жигалова) Вера Максимовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти05.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Рождение ребёнка
30.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанцев Павел Егорович
Рождение ребёнка
12.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанцев Павел Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2004
Похороны
Неизвестно