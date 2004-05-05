Рязанцева (Жигалова) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Жигалова) Вера Максимовна

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Место рождения

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

05.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Павел Егорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Павел Егорович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Павел Егорович

Смерть
05.05.2004
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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