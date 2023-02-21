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Графов Анатолий Иванович

Место рождения

Д Гавсарь Волховского р-на Ленинградской обл.

Дата рождения

?.03.1935

Дата смерти

15.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1935

Отец: Графов Иван

Мать: Графова Матрена Ивановна

Д Гавсарь Волховского р-на Ленинградской обл.
Бракосочетание
26.08.1961

Жена: Графова Алевтина Александровна

Бракосочетание
26.08.1961

Жена: не указана

Бракосочетание
26.08.1961

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1964

Сын: Графов Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Графова Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1966

Сын: Графов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Д.Сухое Волховского р-на Ленинградской области
Рождение ребёнка
20.09.1966

Сын: Графов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Графова Алевтина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.11.1970
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