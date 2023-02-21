Графов Анатолий Иванович
Место рожденияД Гавсарь Волховского р-на Ленинградской обл.
Дата рождения?.03.1935
Дата смерти15.11.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1935
Отец: Графов Иван
Мать: Графова Матрена Ивановна
Д Гавсарь Волховского р-на Ленинградской обл.
Бракосочетание
26.08.1961
Рождение ребёнка
16.01.1964
Мать ребёнка: Графова Алевтина Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1966
Сын: Графов Сергей Анатольевич
Д.Сухое Волховского р-на Ленинградской области
Рождение ребёнка
20.09.1966
Сын: Графов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Графова Алевтина Александровна
Смерть
15.11.1970