Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Федотович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Мавра Семёновна

Отец ребёнка: Семён Федотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Аграфена Семёновна

Отец ребёнка: Семён Федотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Семён Федотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Агафья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Федотович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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