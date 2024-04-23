Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Федотович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Мавра Семёновна
Отец ребёнка: Семён Федотович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Аграфена Семёновна
Отец ребёнка: Семён Федотович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Семён Федотович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Агафья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Федотович