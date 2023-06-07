Сурова Акулина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова Акулина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суров Григорий Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Суров Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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