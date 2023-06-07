Сурова Акулина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Суров Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Суров Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно