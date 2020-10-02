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Мышляев Борис Георгиевич

Место рождения

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

26.10.1945

Дата смерти

02.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1945

Отец: Мышляев Георгий Павлович

Мать: Мышляева Анна Андреевна

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1970

Сын: Мышляев Сергей Борисович

Мать ребёнка: Мышляева Вера Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1976

Дочь: Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Мышляева Вера Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышляева Вера Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
02.10.2020
Серпухов, Серпухов, Московская область
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