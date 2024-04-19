(Збыковская) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шароварина) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Шароварин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровкина (Шароварина) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Шароварин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно