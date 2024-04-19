(Збыковская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Збыковская) Наталья Михайловна

(Збыковская) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шароварина) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Шароварин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровкина (Шароварина) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Шароварин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шароварин Константин Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.