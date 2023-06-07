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Федор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Яков Иванов

Мать: Татьяна Кузьмина

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Параскева Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Феодосья Федорова

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Федора Гаврилова

Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Место жительства
1748
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, с. Васильевское | 350-2-863 Ревизские сказки Дмитровский Ижевского Васильевское 1763
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1748
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
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