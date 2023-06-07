Федор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Яков Иванов
Мать: Татьяна Кузьмина
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Параскева Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Феодосья Федорова
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Федора Гаврилова
Упоминание
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Место жительства
1748
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, с. Васильевское | 350-2-863 Ревизские сказки Дмитровский Ижевского Васильевское 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Гаврилова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1748
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское