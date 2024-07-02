Корытов Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытов Ефим Григорьевич

Место рождения

Кирга, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Корытов Григорий Никитич

Мать: не указана

Кирга, Ирбитское, Свердловская область
Ревизские сказки 1834 ГАСО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Степанида

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Корытов Дмитрий Евфимиевич

Мать ребёнка: Корытова Степанида

ГАСО Ревизские сказки за 1834
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Приемная Дочь Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Кирга, Ирбитское, Свердловская область
ГАСО Ревизские сказки за 1834
Смерть
Неизвестно

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