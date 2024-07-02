Корытов Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Корытов Григорий Никитич
Мать: не указана
Ревизские сказки 1834 ГАСО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корытова Степанида
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Корытов Дмитрий Евфимиевич
Мать ребёнка: Корытова Степанида
ГАСО Ревизские сказки за 1834
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Приемная Дочь Татьяна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ревизские сказки за 1834
Смерть
Неизвестно