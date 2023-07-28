Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власий Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.01.1776
Сын: Василий Власович
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.08.1777
Сын: Варфоломей Власович
Отец ребёнка: Власий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно