Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власий Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.01.1776

Сын: Василий Власович

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1777

Сын: Варфоломей Власович

Отец ребёнка: Власий Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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