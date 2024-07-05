Лукьянчикова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Стрельников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Георгий Александрович
Отец ребёнка: Стрельников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.2006
Сын: Стрельников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Стрельников Александр