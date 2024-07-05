Лукьянчикова Анастасия Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянчикова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянчиков Алексей Алексеевич

Мать: Герасимова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Стрельников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Георгий Александрович

Отец ребёнка: Стрельников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников Александр

Рождение ребёнка
15.08.2006

Сын: Стрельников Юрий Александрович

Отец ребёнка: Стрельников Александр

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