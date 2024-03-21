Платошина (Зотова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошина (Зотова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1983
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