Познахарев Петр Григорьевич
Место рожденияс.Колычево Шарлыкского р-на Оренбургской области
Дата рождения14.06.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1961
Рождение ребёнка
16.03.1963
Рождение ребёнка
19.12.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно