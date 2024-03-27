Познахарев Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познахарев Петр Григорьевич

Место рождения

с.Колычево Шарлыкского р-на Оренбургской области

Дата рождения

14.06.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Колычево Шарлыкского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Познахарева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
16.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Познахарева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
19.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Познахарева Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Познахарева Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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