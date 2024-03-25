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Щербакова Наталья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Щербакова Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович

Рождение ребёнка
25.09.1939

Дочь: Щербакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Фирсан Фёдорович

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Фёдор Осипович

Смерть
1996
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