Щербакова Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Щербакова Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович
Рождение ребёнка
25.09.1939
Дочь: Щербакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Фирсан Фёдорович
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996