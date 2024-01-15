Пугина (Аксёнова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Аксёнова) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

09.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Аксёнов Семён Иванович

Мать: Аксёнова Фёкла Ивановна

Бракосочетание
10.01.1868

Муж: Пугин Роман Арефьев

Рождение ребёнка
17.04.1869

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1870

Дочь: Марья Романова

Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев

Рождение ребёнка
09.06.1871

Дочь: Ольга Романова

Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Пугин Степан Романов

Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: Матрона Романова

Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: Агафья Романовна

Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.07.1905
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