Пугина (Аксёнова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти09.07.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Аксёнов Семён Иванович
Мать: Аксёнова Фёкла Ивановна
Бракосочетание
10.01.1868
Муж: Пугин Роман Арефьев
Рождение ребёнка
17.04.1869
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев
Рождение ребёнка
?.03.1870
Дочь: Марья Романова
Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев
Рождение ребёнка
09.06.1871
Дочь: Ольга Романова
Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев
Рождение ребёнка
25.07.1873
Сын: Пугин Степан Романов
Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: Матрона Романова
Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев
Рождение ребёнка
29.01.1877
Дочь: Агафья Романовна
Отец ребёнка: Пугин Роман Арефьев
Смерть
09.07.1905