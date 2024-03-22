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Смирнов Валерий Валентинович

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Место рождения

Княжево, Введенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1968

Отец: Смирнов Валентин Константинович

Мать: Смирнова Галина Анатольевна

Княжево, Введенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1994

Сын: Смирнов Антон Валерьевич

Мать ребёнка: Корегина Любовь

Рождение ребёнка
17.06.2003

Дочь: Смирнова Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Смирнова Нина Вячеславовна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Нина Вячеславовна

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корегина Любовь

Развод
Неизвестно

Жена: Корегина Любовь

Романцево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
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