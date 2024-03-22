Смирнов Валерий Валентинович
Место рождения
Дата рождения07.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1968
Рождение ребёнка
24.09.1994
Мать ребёнка: Корегина Любовь
Рождение ребёнка
17.06.2003
Дочь: Смирнова Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Смирнова Нина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корегина Любовь
Развод
Неизвестно
Жена: Корегина Любовь
Романцево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно