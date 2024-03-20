Репман (Бейер) Наталья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти01.10.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1869
Сын: Репман Владимир Христианович
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шацкая Мария Христиановна
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Репман Виктор Христианович
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елена Христиановна
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Репман Валентин Христианович
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Репман Валентин Христанович
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репман Борис Христианович
Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1886
Москва.