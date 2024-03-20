Репман (Бейер) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Бейер) Наталья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

01.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бейер Емельян Романов

Мать: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Репман Владимир Христианович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шацкая Мария Христиановна

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Репман Виктор Христианович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Христиановна

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Репман Юрий Христианович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Репман Валентин Христианович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Репман Валентин Христанович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Репман Юрий Христианович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репман Борис Христианович

Отец ребёнка: Репман Христиан Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репман Христиан Христианович

Смерть
01.10.1886
Москва.
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