Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

16.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 или 1840 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1863 ст.

Отец: Флеер Хаим Львович (Лейбович)

Мать: Флеер Двейра Абрамовна

Томск, город Томск, Томская область
Имя Бенедит (из Танаха) написано на иврите. По-русски написано Бей-дект. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных р... Показать все
Обрезание
23.06.1863 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
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