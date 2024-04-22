Флеер Лейвик-Бенедит Хаимович
Место рождения
Дата рождения16.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1863 ст.
Имя Бенедит (из Танаха) написано на иврите. По-русски написано Бей-дект. | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных р... Показать все
Обрезание
23.06.1863 ст.
Смерть
Неизвестно