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Земляков Егор Ефимов

Место рождения

Новогорбово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогорбово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Землякова Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: Конопатова (Землякова) Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Землякова Марфа Михайлова

Новогорбово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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