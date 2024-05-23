Земляков Егор Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Землякова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: Конопатова (Землякова) Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Землякова Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно