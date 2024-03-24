Зырянова (Туева) Александра Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1922
Дата смерти21.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1922
Отец: Туев Филипп
Мать: Туева Наталья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыльникова Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Мыльников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мыльникова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мыльников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1945
Дочь: Семеина (Зырянова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Зырянов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
22.02.1948
Дочь: Урванцева (Зырянова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Зырянов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
19.07.1950
Сын: Зырянов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Зырянов Петр Матвеевич
Смерть
21.02.1977
Челябинск, Челябинский, Челябинская область