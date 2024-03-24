Зырянова (Туева) Александра Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Туева) Александра Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1922

Дата смерти

21.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1922

Отец: Туев Филипп

Мать: Туева Наталья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыльникова Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Мыльников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мыльникова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мыльников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльников Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1945

Дочь: Семеина (Зырянова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Зырянов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
22.02.1948

Дочь: Урванцева (Зырянова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Зырянов Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
19.07.1950

Сын: Зырянов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Зырянов Петр Матвеевич

Смерть
21.02.1977
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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