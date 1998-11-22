Макаров Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияС 06.11.1926 по 07.11.1926
Дата смерти22.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 06.11.1926 по 07.11.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1945
Сын: Макаров Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Макарова (Тушина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1956
Сын: Макаров Олег Владимирович
Мать ребёнка: Макарова (Тушина) Александра Ивановна
Смерть
22.11.1998