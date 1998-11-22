Макаров Владимир Георгиевич С 06.11.1926 по 07.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Владимир Георгиевич

Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

С 06.11.1926 по 07.11.1926

Дата смерти

22.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 06.11.1926 по 07.11.1926

Отец: Макаров Георгий Михайлович

Мать: Макарова (Чевекова) Анастасия Степановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Тушина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1945

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Тушина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1956

Сын: Макаров Олег Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Тушина) Александра Ивановна

Смерть
22.11.1998
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

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