(Оленина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оленина) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1898

Дата смерти

29.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.1979
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