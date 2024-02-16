Устинов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1969

Сын: Устинов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Устинова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
08.01.1969

Дочь: Расцветова Нина Евгеньевна

Мать ребёнка: Устинова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Устинова Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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