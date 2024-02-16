Устинов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1969
Сын: Устинов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Устинова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.01.1969
Дочь: Расцветова Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: Устинова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Устинова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно