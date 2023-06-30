Иришичева Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иришичева Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Иришичев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий

Малая Крестовая, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иришичев Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий

Малая Крестовая, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иришичева Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иришичев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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