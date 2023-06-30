Иришичева Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
20.10.1914
Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иришичев Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иришичева Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иришичев Дмитрий
Смерть
Неизвестно