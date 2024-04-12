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Кряквин Степан Архипович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кряквин Архип Тимофеевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Куличихин Силуан Степанович

Мать ребёнка: Кряквина Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Куличихин Евстафий Степанович

Мать ребёнка: Кряквина Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Мария

Смерть
Неизвестно
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