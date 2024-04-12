Кряквин Степан Архипович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кряквин Архип Тимофеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Куличихин Силуан Степанович
Мать ребёнка: Кряквина Мария
Рождение ребёнка
1825
Сын: Куличихин Евстафий Степанович
Мать ребёнка: Кряквина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряквина Мария
Смерть
Неизвестно