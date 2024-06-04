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Прилуков Трофим Степанов

Место рождения

поч. на перелазе Ивашка Беляева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Жена

Около 1693 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Прилуков Степан (Стенка) Родионов

Мать: Прилукова Мавра Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Авдотья Панкратова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721

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