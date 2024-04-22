Сухарев Николай Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Рождение ребёнка
02.07.1940
Дочь: Кирилова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сухарева Вера Сергеевна
Торутиха, Горковская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухарева Вера Сергеевна
Смерть
Около 1942
Пропал без вести в ВОВ