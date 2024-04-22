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Сухарев Николай Павлович

Место рождения

Грибино, Горковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибино, Горковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1940

Дочь: Кирилова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сухарева Вера Сергеевна

Торутиха, Горковская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Вера Сергеевна

Смерть
Около 1942
Пропал без вести в ВОВ
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