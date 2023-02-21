Дронова Евфимия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1851 ст.
Отец ребёнка: Дронов Самуил Максимов
Рождение ребёнка
14.03.1855 ст.
Сын: Дронов Алексей Самуилович
Отец ребёнка: Дронов Самуил Максимов
Рождение ребёнка
13.11.1864 ст.
Дочь: Лиляева Екатерина Самуиловна
Отец ребёнка: Дронов Самуил Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно