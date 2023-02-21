Дронова Евфимия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Евфимия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1851 ст.

Сын: Дронов Симеон Самуилов

Отец ребёнка: Дронов Самуил Максимов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1855 ст.

Сын: Дронов Алексей Самуилович

Отец ребёнка: Дронов Самуил Максимов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1864 ст.

Дочь: Лиляева Екатерина Самуиловна

Отец ребёнка: Дронов Самуил Максимов

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Самуил Максимов

Смерть
Неизвестно
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