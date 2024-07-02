Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

01.02.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селяков Феоктист Якимович

Рождение ребёнка
25.02.1821

Сын: Селяков Феофилакт Феоктистович

Отец ребёнка: Селяков Феоктист Якимович

Павлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.02.1860

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