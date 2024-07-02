Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти01.02.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1821
Сын: Селяков Феофилакт Феоктистович
Отец ребёнка: Селяков Феоктист Якимович
Павлово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.02.1860