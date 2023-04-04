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Раль Александр-Франц

Место рождения

Ханау, Германия

Дата рождения

1756

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: фон Раль Александр Франц

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейер (фон Раль) Елизавета

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раль Александр

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Hofbankier
Рождение ребёнка
1791

Сын: Раль Николай

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Рождение ребёнка
11.06.1798

Дочь: (фон Раль) Юлия Александровна

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Рождение ребёнка
12.02.1801

Дочь: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1802

Сын: Раль Федор

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сенковская (фон Раль) Аделаида (Адель)

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Рождение ребёнка
16.03.1810

Дочь: (фон Раль) Александра

Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета

Смерть
1833
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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