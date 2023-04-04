Раль Александр-Франц
Место рожденияХанау, Германия
Дата рождения1756
Дата смерти1833
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: фон Раль Александр Франц
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейер (фон Раль) Елизавета
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раль Александр
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Hofbankier
Рождение ребёнка
1791
Сын: Раль Николай
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Рождение ребёнка
11.06.1798
Дочь: (фон Раль) Юлия Александровна
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Рождение ребёнка
12.02.1801
Дочь: фон Шуберт (фон Раль) Софья Александровна
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Рождение ребёнка
1802
Сын: Раль Федор
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сенковская (фон Раль) Аделаида (Адель)
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Рождение ребёнка
16.03.1810
Дочь: (фон Раль) Александра
Мать ребёнка: фон Раль (Мольво) Елизавета
Смерть
1833