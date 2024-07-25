Чистяков Никанор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Чистяков Яков Иванович
Мать: Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пелагея Никоноровна
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марья Никоноровна
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Илья Никонорович
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Иаким Никонорович
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
27.03.1881
Сын: Чистяков Илларион Никонорович
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Смерть
1917