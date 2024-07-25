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Чистяков Никанор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Чистяков Яков Иванович

Мать: Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молчанова (Чистякова) Дарья Никоноровна

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пелагея Никоноровна

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марья Никоноровна

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Илья Никонорович

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Иаким Никонорович

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.1881

Сын: Чистяков Илларион Никонорович

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Смерть
1917

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