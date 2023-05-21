Корпун Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корпун Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.10.2011
Сын: Корпун Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Корпун Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.09.2013
Дочь: Корпун Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Корпун Ольга Николаевна