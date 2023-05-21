Корпун Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корпун Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корпун Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.2011

Сын: Корпун Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Корпун Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.2013

Дочь: Корпун Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Корпун Ольга Николаевна

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