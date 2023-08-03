Нестеренко Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Иван Андреевич
Отец ребёнка: Нестеренко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Семëн Андреевич
Отец ребёнка: Нестеренко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Нестеренко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеренко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан