Бониграцович Петровский Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1871
Дата смерти10.02.1936 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871
Отец: Егор (или Бонифаций)
Мать: не указана
1871 или 1821 не подходит так как был понедельник (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Петровский Степан (Стефан) Константинович
Мать ребёнка: Петровская Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Лавринович (Петровская) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Петровская Зинаида Васильевна
Смерть
10.02.1936 ст.
Понедельник По новому стилю 23 февраля в 10 часов дня воскресенье
Похороны
Неизвестно
Черессы, Миорский район, Витебская область