Бониграцович Петровский Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бониграцович Петровский Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1871

Дата смерти

10.02.1936 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871

Отец: Егор (или Бонифаций)

Мать: не указана

1871 или 1821 не подходит так как был понедельник (?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Петровский Степан (Стефан) Константинович

Мать ребёнка: Петровская Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1904

Дочь: Лавринович (Петровская) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Петровская Зинаида Васильевна

Смерть
10.02.1936 ст.
Понедельник По новому стилю 23 февраля в 10 часов дня воскресенье
Похороны
Неизвестно
Черессы, Миорский район, Витебская область

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