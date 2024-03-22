Морозов Михаил Архипович
Место рождения
Дата рождения13.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1894
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Вилкова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1921
Дочь: Пудова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно