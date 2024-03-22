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Морозов Михаил Архипович

Место рождения

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1894

Отец: Морозов Архип Иванович

Мать: Морозова Евдокия Степановна

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Вилкова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1921

Дочь: Пудова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Морозов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Наталья Ивановна

Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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