Варзина (Шрамова) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1954
Дата смерти11.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1954
Отец: Шрамов Сергей
Мать: Шрамова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.07.1981
Дочь: Паюсова Анна Александровна
Отец ребёнка: Неизвестный Александр
Рождение ребёнка
29.03.?
Дочь: Фадеева Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Варзин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2001