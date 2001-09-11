Варзина (Шрамова) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Шрамова) Марина Сергеевна

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

09.08.1954

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1954

Отец: Шрамов Сергей

Мать: Шрамова Анна Афанасьевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.07.1981

Дочь: Паюсова Анна Александровна

Отец ребёнка: Неизвестный Александр

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
29.03.?

Дочь: Фадеева Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Варзин Николай Михайлович

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Николай Михайлович

Смерть
11.09.2001
Кировск, город Кировск, Мурманская область
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