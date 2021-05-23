Борисенкова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1973
Дата смерти23.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1973
Отец: Стогов Анатолий Петрович
Мать: Стогова Людмила Ивановна
Бракосочетание
16.01.1998
Рождение ребёнка
25.04.1998
Сын: Борисенков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
01.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
06.12.2002
Дочь: Борисенкова Алёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Владимирович
Смерть
23.05.2021