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Борисенкова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1973

Дата смерти

23.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1973

Отец: Стогов Анатолий Петрович

Мать: Стогова Людмила Ивановна

Бракосочетание
16.01.1998

Муж: Борисенков Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
25.04.1998

Сын: Борисенков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
01.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
06.12.2002

Дочь: Борисенкова Алёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Владимирович

Смерть
23.05.2021

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