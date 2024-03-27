Ермет Уразаев
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1698
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Ураза Рысов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1715
Сын: Альмет (Альмухамет)
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1717
Сын: Ерметов Ахмет Мулла
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1747