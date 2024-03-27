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Ермет Уразаев

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1698

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Ураза Рысов

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1715

Сын: Альмет (Альмухамет)

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1717

Сын: Ерметов Ахмет Мулла

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1747
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