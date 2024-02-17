Занина (Безднякова) Анисия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Каткова Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич
Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область