Занина (Безднякова) Анисия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Безднякова) Анисия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Каткова Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Занин Тимофей Яковлевич

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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