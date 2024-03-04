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Виноградов Евгений Леонидович

Место рождения

с. Киселёвка

Дата рождения

30.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова (Минкевич) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
05.06.2011

Дочь: Виноградова Вероника Евгеньевна

Мать ребёнка: Виноградова (Минкевич) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.12.2012

Сын: Виноградов Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: Виноградова (Минкевич) Марина Сергеевна

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