Виноградов Евгений Леонидович
Место рожденияс. Киселёвка
Дата рождения30.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.2011
Дочь: Виноградова Вероника Евгеньевна
Мать ребёнка: Виноградова (Минкевич) Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.12.2012
Сын: Виноградов Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: Виноградова (Минкевич) Марина Сергеевна