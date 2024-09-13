Дмитриев Федор Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияДо 1779 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779 ст.
Согласно Согласно ИВ 1786 года: Дом № 11 Федор -9 лет 8 РС, в 1834 году ему было 55 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Степанова
На момент брака в 1849 году 20 лет
Смерть
1842 ст.
В девятой РС с. Ромашково от октября 1850 года расписано, что: Федор Дмитриев умер в 1842 году