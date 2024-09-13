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Дмитриев Федор Дмитриев

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

До 1779 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779 ст.

Отец: Золотов Дмитрий Васильев

Мать: Золотова Евдокия Федорова

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно Согласно ИВ 1786 года: Дом № 11 Федор -9 лет 8 РС, в 1834 году ему было 55 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Степанова

На момент брака в 1849 году 20 лет
Смерть
1842 ст.
Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
В девятой РС с. Ромашково от октября 1850 года расписано, что: Федор Дмитриев умер в 1842 году

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