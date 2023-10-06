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Маркович Александр Аполлонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Маркович Аполлон Васильевич

Мать: Маркович Charlotte Josephine

Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1876

Сын: Маркович Николай Александрович

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1878

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1880

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1881

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1882

Сын: Маркович Аполлон Александрович

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1883

Сын: Маркович Леонид Александрович

Мать ребёнка: Маркевич Александра Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркович Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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