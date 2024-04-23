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Прасковья Демьяновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

29.10.1879

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879

Отец: Демьян Гаврилович

Мать: Марфа Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1879
Бракосочетание
29.01.1901

Муж: Азар Сидорович

Рождение ребёнка
30.12.1901

Дочь: Татьяна Азаровна

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Кузнецова Ольга Азаровна

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1906

Сын: Прохор Азарович

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1908

Дочь: Анна Азаровна

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Степан Азарович

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Домна Азаровна

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1914

Дочь: Александра Азаровна

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1915

Сын: Андрей Азарович

Отец ребёнка: Азар Сидорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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