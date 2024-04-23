Прасковья Демьяновна
Место рождения
Дата рождения29.10.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879
Отец: Демьян Гаврилович
Мать: Марфа Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1879
Бракосочетание
29.01.1901
Муж: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
30.12.1901
Дочь: Татьяна Азаровна
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Кузнецова Ольга Азаровна
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
27.07.1906
Сын: Прохор Азарович
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
17.11.1908
Дочь: Анна Азаровна
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Степан Азарович
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Домна Азаровна
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
22.04.1914
Дочь: Александра Азаровна
Отец ребёнка: Азар Сидорович
Рождение ребёнка
28.11.1915
Сын: Андрей Азарович
Отец ребёнка: Азар Сидорович