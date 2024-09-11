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Митрофанов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: Митрофанов Петр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Митрофанов Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1882

Сын: Митрофанов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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