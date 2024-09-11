Митрофанов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839
Отец: Митрофанов Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1882
Сын: Митрофанов Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно