Андреева (Ледкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1935
Отец: Ледков Гаврил
Мать: Ледкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Юрий
Отец ребёнка: Андреев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Сергей
Отец ребёнка: Андреев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Александр
Отец ребёнка: Андреев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Владимир
Отец ребёнка: Андреев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Георгий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно