Андреева (Ледкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Ледкова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1935

Отец: Ледков Гаврил

Мать: Ледкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Юрий

Отец ребёнка: Андреев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Сергей

Отец ребёнка: Андреев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Александр

Отец ребёнка: Андреев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Владимир

Отец ребёнка: Андреев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Георгий

Смерть
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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