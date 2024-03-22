Ивченко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Владимир Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.04.1967

Сын: Ивченко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Ивченко Тамара Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.1972

Сын: Ивченко Константин Владимирович

Мать ребёнка: Ивченко Тамара Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Тамара Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Людмила Михайловна

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