Ивченко Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1941
Рождение ребёнка
03.04.1967
Сын: Ивченко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Ивченко Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
12.03.1972
Сын: Ивченко Константин Владимирович
Мать ребёнка: Ивченко Тамара Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно