Сидоров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Сидоров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Сидорова Лариса Никоноровна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Лариса Никоноровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
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