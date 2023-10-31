Сидоров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1980
Сын: Сидоров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Сидорова Лариса Никоноровна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Лариса Никоноровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007