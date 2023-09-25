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Миронова Наталья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Миронова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Миронов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Миронова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Миронов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.07.1987

Сын: Миронов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Миронов Владимир Дмитриевич

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