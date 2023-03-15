Колокольцева (Борщ) Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колокольцева (Борщ) Марина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958

Отец: Борщ Павел

Мать: Борщ Алла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Александровна

Отец ребёнка: Колокольцев Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колокольцев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Колокольцев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колокольцев Александр Александрович

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