Колокольцева (Борщ) Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1958
Отец: Борщ Павел
Мать: Борщ Алла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Александровна
Отец ребёнка: Колокольцев Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колокольцев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Колокольцев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно