Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1744 и 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1745 ст.
Отец: Михаил Гаврилов
Мать: Ирина Афонасьева
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Казанского собора
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Посвящение в духовный сан
1759 ст.
Посвящен в дьячки
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Метрическая книга за 1775 г. не сохранилась. В более поздних (с 1776 г.) МК записей о рождении нет. В исповедной ведомости за 1774 г. запись о дочери Марине у Петра Михайлова отсутствует, а в ИВ за 17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
05.03.1783 ст.
Сын: Вышневолоцкий Алексей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно