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Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1744 и 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1721 и 1727 г.р.

Мать

Между 1722 и 1725 г.р.

Жена

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1744 и 1745 ст.

Отец: Михаил Гаврилов

Мать: Ирина Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Казанского собора
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Посвящение в духовный сан
1759 ст.
Посвящен в дьячки
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Метрическая книга за 1775 г. не сохранилась. В более поздних (с 1776 г.) МК записей о рождении нет. В исповедной ведомости за 1774 г. запись о дочери Марине у Петра Михайлова отсутствует, а в ИВ за 17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
05.03.1783 ст.

Сын: Вышневолоцкий Алексей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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